IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag billiger

IBM im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 186,83 USD ab.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 186,83 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 186,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.410 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,38 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Am 24.01.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.381,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat