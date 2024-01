IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 187,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 187,81 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,36 USD aus. Bei 187,25 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wurden via AMEX 11.103 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 4,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,14 Prozent auf 17.381,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat