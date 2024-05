IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 164,73 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 164,73 USD ab. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 164,73 USD. Bei 165,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 54.586 Aktien.

Bei 199,18 USD erreichte der Titel am 13.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 20,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,84 USD ab. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,63 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,81 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.04.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,46 Mrd. USD ausgewiesen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. IBM dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,94 USD je IBM-Aktie.

