IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 144,13 USD zu.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 144,13 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,32 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,81 USD. Zuletzt wurden via New York 126.142 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 5,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,83 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 19.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.535,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?

Vom möglichen Apple-Käufer zum Pleite-Kandidat: Der tiefe Fall der Telecom Italia

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in IBM angefallen