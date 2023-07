IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 143,47 USD zu.

Die IBM-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 143,47 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 143,85 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 143,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 16.072 Stück.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 6,43 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15.475,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.535,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

