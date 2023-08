IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag freundlich

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 134,95 EUR zu.

Um 11:54 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 134,95 EUR. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 134,95 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.403 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,28 EUR an. 7,65 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 18,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.535,00 USD gelegen.

Die IBM-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM verloren

Höhere Renditen als der Dow Jones? Das sind die "Dogs of the Dow"

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht