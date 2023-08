IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 146,83 USD.

Das Papier von IBM konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 146,83 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,85 USD zu. Bei 146,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.544 IBM-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 152,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

