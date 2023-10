IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 134,00 EUR nach.

Das Papier von IBM gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 134,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 133,50 EUR ein. Mit einem Wert von 134,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.605 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 145,28 EUR. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,76 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

