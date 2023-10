IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 134,55 EUR.

Die IBM-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,55 EUR. Bei 134,55 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 134,20 EUR. Bei 134,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 384 IBM-Aktien.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,28 EUR. 7,97 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 USD je Aktie in den Büchern standen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die IBM-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze