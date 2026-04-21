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IBM steigert Softwareumsatz wie erwartet - KI-Sorgen drücken Kurs

22.04.26 22:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
213,55 EUR -3,25 EUR -1,50%
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ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Sorgen von Anlegern um Verwerfungen seines Geschäfts durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Der Umsatz mit Software legte um 11 Prozent auf 7,05 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das war so von Experten erwartet worden. Insgesamt stiegen die Erlöse um 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und entwickelten sich damit ebenfalls wie vorhergesagt. Der Gewinn legte unter dem Strich um 15 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu.

Im nachbörslichen Handel gerieten IBM-Aktien deutlich unter Druck. Zuletzt lag das Minus bei sieben Prozent./he/so

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Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
08.12.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
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23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
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30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

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