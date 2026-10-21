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IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu

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Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
223.00 EUR 9.45 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen

ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar zu.

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Anleger zeigten sich erfreut, auch weil die Geschäfte bei Großrechnern und Software wieder besser liefen. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu./he

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Datum Rating Analyst
21.07.26 IBM Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.

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