IBM will mit Kauf von Red Hat führender Hybrid-Cloud-Anbieter werden

Von Dana Mattioli

NEW YORK (Dow Jones)--IBM will den Cloud-Software-Anbieter Red Hat übernehmen. 190 US-Dollar pro Aktie will IBM für den Anbieter von Open-Source-Lösungen mit Sitz in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina auf den Tisch legen. Insgesamt hat die Transaktion nach Angaben von IBM einen Wert von 34 Milliarden Dollar. IBM-Chairman und -CEO Ginni Rometty nannte den Deal "bahnbrechend". "Es ändert alles im Cloud-Markt", sagte er. IBM werde durch den Zukauf die weltweite Nummer Eins der Hybrid-Cloud-Anbieter. Die Übernahme, denen die Boards beider Unternehmen bereits zugestimmt haben, soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres unter Dach und Fach sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2018 15:18 ET (19:18 GMT)