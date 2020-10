IBM will Umsatz bei Red Hat in drei Jahren verdoppeln

Von Asa Fitch

NEW YORK (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister IBM will den Umsatz bei seiner Open-Source-Softwaretochter Red Hat in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Red Hat habe in den vergangenen Quartalen ein jährliches Umsatzwachstum von über 15 Prozent verzeichnet, sagte CEO Arvind Krishna auf der Tech-Live-Konferenz des Wall Street Journal. Damit sei der Softwarehersteller auf dem besten Weg, die Einnahmen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, die es zum Zeitpunkt seiner Übernahme durch IBM hatte, zu verdoppeln.

Für die International Business Machines Corp (IBM) war der rund 33 Milliarden Dollar teure Zukauf von Red Hat im vergangenen Jahr die größte Übernahme der Konzerngeschichte. Der Kaufpreis beinhaltete eine hohe Prämie auf den damaligen Aktienkurs. Das Wachstum in den nächsten Jahren werde jedoch zeigen, dass dies ein kluger Deal war, sagte Krishna weiter. "Ich denke, die Leute werden diese Prämie tatsächlich für zu gering halten", sagte er.

Mit Red Hat will IBM in der sogenannten Hybrid Cloud durchstarten. Red Hat hat sich auf Software spezialisiert, die eine Schlüsselrolle bei der Turnaround-Strategie von IBM spielt. Diese werde in zwei Jahren zu Umsatzwachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich führen soll, so der CEO.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2020 14:02 ET (18:02 GMT)