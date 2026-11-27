IC Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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IC Group hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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