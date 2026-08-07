ICE-Direktverbindung Berlin-Paris derzeit unterbrochen
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BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme ist die beliebte Fernverkehrsverbindung zwischen Berlin und Paris bis auf weiteres unterbrochen. "Grund dafür sind technische Probleme mit dem europäischen Zugsicherungssystem der Firma Alstom", teilte die Deutsche Bahn mit. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Wer mit dem ICE von Hauptstadt zu Hauptstadt fahren möchte, muss aktuell in Frankfurt oder Mannheim umsteigen. Wann die direkte Verbindung wieder aufgenommen wird, ist offen.
Alstom rüstet die Züge der Bahn auf der Strecke mit der Technik für das digitale Zugleitsystem ETCS aus. "Die Deutsche Bahn fordert Alstom auf, die Fehler umgehend zu beheben", hieß es vom bundeseigenen Konzern.
Seit Dezember 2024 bietet die Deutsche Bahn die Direktverbindung zwischen Paris und Berlin an. Die Strecke ist äußerst beliebt. Dem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge lag die Auslastung der Züge zuletzt im Schnitt bei 80 Prozent./maa/DP/nas
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