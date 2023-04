Icelandair kauft Airbus-Maschinen - Abschied von Boeing damit abgeschlossen

Aktien in diesem Artikel Airbus 125,84 EUR

1,04% Charts

News

Analysen Boeing 191,12 EUR

-1,25% Charts

News

Analysen

REYKJAVIK (dpa-AFX) - Die isländische Fluggesellschaft Icelandair verhilft dem europäischen Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) zu einem kleinen Sieg gegen den US-Rivalen Boeing. Es sei eine Absichtserklärung über den Kauf von 13 Maschinen des Typs A321XLR unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Reykjavik mit. Zudem gibt es eine Option auf weitere zwölf Maschinen. Mit der Bestellung wird Icelandair die Ersetzung seiner Boeing 757 Flugzeuge komplettieren. Ein Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt./he