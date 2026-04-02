ICHIBANYA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ICHIBANYA präsentierte am 06.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,40 Prozent auf 17,04 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte ICHIBANYA ein EPS von 19,88 JPY je Aktie vermeldet.

ICHIBANYA hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 65,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 61,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net