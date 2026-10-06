ICHIBANYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

06.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 18,25 Milliarden JPY gegenüber 16,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde auf 2,30 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 JPY je Aktie erzielt worden.

ICHIBANYA hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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