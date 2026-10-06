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ICHIBANYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ICHIBANYA hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,30 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 18,25 Milliarden JPY gegenüber 16,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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