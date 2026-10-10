ICHISHIN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

ICHISHIN gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 70,03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ICHISHIN 134,82 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ICHISHIN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net