Ichiyoshi Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

20.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 134,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,91 JPY gegenüber 33,25 JPY im Vorjahresquartal.

Ichiyoshi Securities hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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