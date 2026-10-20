Ichiyoshi Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Ichiyoshi Securities hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,91 JPY gegenüber 33,25 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 134,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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