ICICI Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ICICI Bank veröffentlichte am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte ICICI Bank 18,71 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat ICICI Bank mit einem Umsatz von insgesamt 881,61 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net