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ICICI Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)
26.20 EUR -0.70 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen

ICICI Bank hat am 17.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 9,22 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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26.08.15 ICICI Bank Buy Standpoint Research
01.08.11 ICICI Bank outperform Macquarie Research
02.08.10 ICICI Bank outperform Credit Suisse Group
29.04.10 ICICI Bank kaufen Asia Investor
13.03.08 ICICI Bank abwarten Focus Money

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