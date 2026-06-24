Icon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Icon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Icon einen Umsatz von 2,02 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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