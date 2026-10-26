Iconovo Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Iconovo Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 SEK gegenüber -0,170 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,7 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7000 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Iconovo Registered einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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