ICVL Steels: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ICVL Steels ließ sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ICVL Steels die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,38 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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