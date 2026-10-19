IDBI Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
IDBI Bank hat sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,06 INR gegenüber 3,00 INR im Vorjahresquartal.
IDBI Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 99,36 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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