'Idefix' fliegt zu Marsmond - Japanische Mission gestartet

20.10.26 06:21 Uhr

TANEGASHIMA (dpa-AFX) - Eine japanische Raumsonde mit dem deutsch-französischen Rover "Idefix" ist Richtung Mars aufgebrochen. Eine H3-Rakete hob erfolgreich mit der Sonde von Japans Weltraumbahnhof Tanegashima auf der gleichnamigen Insel im Südwesten des Landes ab.

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Ziel der Raumfahrtmission "MMX" (Martian Moons eXploration) ist der Marsmond Phobos. Dort soll der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der französischen Raumfahrtbehörde CNES entworfene Rover im Jahr 2029 aufsetzen. 2031 sollen dann mit einem Rückkehrmodul erstmals Proben von Phobos zur Erde gebracht werden.

Es ist die bisher größte japanische Raumfahrtmission in das Sonnensystem. "Wir wünschen diesem historischen Unterfangen Erfolg und eine gelungene Rückführung von Proben aus dem Mars-System", schrieb Japans Regierungschefin Sanae Takaichi auf der Plattform X.

Wie entstanden die Monde des Mars?

Die Marsmonde Phobos und Deimos sind neben dem Erdmond die beiden einzigen Monde im inneren Sonnensystem mit seinen Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars. Sie sind viel kleiner als der Erdmond und nicht kugelförmig, sondern unregelmäßig geformt. Der Durchmesser von Phobos beträgt an der größten Stelle knapp 27 Kilometer, der von Deimos 15 Kilometer. Phobos umkreist den Mars in geringerer Entfernung als Deimos.

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Die "MMX"-Mission zu Phobos soll unter die Frage klären helfen, wie die beiden Marsmonde entstanden - ob sie eingefangene Asteroiden sind oder aber durch einen Meteoriteneinschlag auf dem roten Planeten gebildet wurden.

Auch soll sie nach Angaben der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa Aufschluss über die Entstehung des Mars und des Sonnensystems geben sowie die Ursprünge des Lebens erforschen. Außerdem diene die "MMX"-Mission der Entwicklung von Technologien für künftige Erkundungsaktivitäten, erklärte Jaxa-Präsident Hiroshi Yamakawa nach dem Start auf einer Pressekonferenz.

Die "MMX"-Raumsonde hat eine Höhe von etwa 5,3 Metern und ein Gewicht von etwas mehr als 4,4 Tonnen. Sie soll nach rund einjähriger Flugzeit 2027 in eine Umlaufbahn des Planeten Mars kommen. Für 2029 ist die Ankunft des Rovers "Idefix" auf Phobos vorgesehen. Dann werde die Muttersonde ihn aus einer Höhe von etwa 40 bis 100 Metern auf den Mond herablassen, erklärte das DLR./ln/DP/zb