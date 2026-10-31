Idorsia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

31.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 61,9 Millionen CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 41,5 Millionen CHF umsetzen können.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,400 CHF je Aktie generiert.

Idorsia hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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