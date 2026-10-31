Idorsia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Idorsia hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia -0,400 CHF je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 61,9 Millionen CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 41,5 Millionen CHF umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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