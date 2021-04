IDT Biolgika führt erste Gespräche mit russischem Impfstoffhersteller

DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Das Pharmaunternehmen IDT Biologika in Sachsen-Anhalt führt Gespräche um eine mögliche Abfüllung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V. "Es gibt Gespräche, aber das sind einfach nur Gespräche. Mehr nicht", sagte Unternehmenschef Jürgen Betzing am Freitag am Rande eines Gesprächs mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) am Freitag in Dessau-Roßlau.

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V im Rahmen einer sogenannten Rolling Review begonnen. Dabei werden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen und noch kein Zulassungsantrag gestellt wurde. Aktuell begutachten EMA-Experten Produktion und Lagerung des Impfstoffs in Russland.