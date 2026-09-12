IDW Media B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
IDW Media B stellte am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IDW Media B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,1 Millionen USD im Vergleich zu 6,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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