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IEA erwartet Umsteuern auf den Energiemärkten

22.04.26 15:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der akuten Krise erwartet die Internationale Energieagentur IEA ein drastisches Umsteuern der Märkte, ähnlich wie nach den Ölkrisen der 1970er Jahre. "Ich glaube, es wird eine massive Antwort auf diese Krise auf der Energie-Seite geben", sagte IEA-Chef Fatih Birol beim Petersberger Klimadialog in Berlin.

"Wir stehen vor der größten Energiekrise der Geschichte", bekräftigte Birol. Nach den Ölkrisen der 1970er Jahre habe es eine strategische Antwort gegeben. Während Autos vorher 20 Liter Treibstoff für 100 Kilometer gebraucht hätten, sei der Verbrauch nach der Krise auf die Hälfte geschrumpft. "Effizienz stand im Mittelpunkt." Eine weitere Reaktion sei damals der Ausbau der Atomkraft gewesen, fügte er hinzu.

Heute sei man auf ein Umsteuern besser vorbereitet als noch vor 50 Jahren. Die nötigen Technologien seien vorhanden, darunter erneuerbare Energien und elektrischen Fahrzeuge, sagte Birol./vsr/DP/jha