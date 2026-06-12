IEH präsentierte Quartalsergebnisse

IEH präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,80 Prozent auf 8,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,530 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 29,42 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 28,78 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net