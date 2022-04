Ifo: Berliner Mietendeckel hat Angebot an Mietwohnungen verknappt

BERLIN (Dow Jones)--Der Mietendeckel in Berlin hat das Angebot an Mietswohnungen stark verknappt. Laut einer Studie des Ifo Instituts sind wegen des Mietendeckels 60 Prozent weniger Mietwohnungen verfügbar und das Angebot verharrt nach der Abschaffung der Beschränkungen weiter auf diesem Niveau. Auch sind die Mieten nach Abschaffung des Mietendeckels wieder deutlich gestiegen.

"Bereits nach der Ankündigung des Mietendeckels ist das Angebot an Berliner Wohnungen stark zurückgegangen. Im vom Mietendeckel nicht betroffenen Bereich stieg das Angebot nach Ankündigung des Mietendeckels zwar überdurchschnittlich an, mit der Abschaffung kehrte sich dieser Trend jedoch um", sagte Mathias Dolls, stellvertretender Leiter des Ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen.

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen April, nach dem der Berliner Mietendeckel nicht verfassungsgemäß ist, haben sich die Mieten laut Ifo bei den davon betroffenen Wohnungen wieder deutlich verteuert. Zuvor seien die Mietpreise in Berlin durch den Deckel pro Quartal durchschnittlich um 11 Prozentpunkte weniger gestiegen als in anderen deutschen Großstädten.

"Ein Nachholeffekt ist zwar zu beobachten. Allerdings sind die Mietpreise noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie wären, wenn es den Mietendeckel nicht gegeben hätte", sagte Florian Neumeier, Leiter der Ifo-Forschungsgruppe Steuer- und Finanzpolitik.

Bei den nicht vom Mietendeckel betroffenen Wohnungen stiegen die Mieten in dem Zeitraum, in dem die Regelungen des Berliner Mietendeckels in Kraft waren, um durchschnittlich 5 Prozentpunkte mehr als in anderen deutschen Großstädten. Auch nach Abschaffung des Mietendeckels lag das Mietpreiswachstum noch über dem Anstieg in anderen Großstädten.

"Die Einführung des Mietendeckels hat zu einer Zweiteilung des Wohnungsmarktes in Berlin geführt. Seit der Abschaffung des Mietendeckels nähern sich die Mietniveaus im ehemals regulierten und nicht-regulierten Bereich zwar wieder an, allerdings vollzieht sich diese Annäherung nur langsam", sagt Carla Krolage, Leiterin der Unternehmenskooperationen und Datenstrategie des Ifo Instituts.

