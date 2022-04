ifo-Beschäftigungsbarometer erholt sich im April

MÜNCHEN (Dow Jones)--Das ifo-Beschäftigungsbarometer ist im April auf 102,8 Punkte nach 102,1 im März geklettert. "Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist gestiegen", erklärte das ifo Institut. "Die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheint keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanungen zu haben. Die Beschäftigung wird in Deutschland weiter steigen."

In der Industrie allerdings ist das Beschäftigungsbarometer erneut gesunken. Insbesondere energieintensive Industrien wollen sich zurückhalten mit Einstellungen. Im Dienstleistungssektor dagegen hat der Indikator deutlich zugelegt. IT-Dienstleister suchen weiterhin Personal. Im Handel sowie im Baugewerbe ist die Einstellungsbereitschaft gegenwärtig nur sehr schwach ausgeprägt.

