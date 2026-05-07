Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Juni

DOW JONES--Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juni auf 92,3 Punkte von 93,9 im Mai gesunken. "Der Arbeitsmarkt bleibt schwach", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Von einer nachhaltigen Belebung der Beschäftigung ist Deutschland derzeit noch weit entfernt."

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In der Industrie bleibt der Arbeitsmarkt angespannt. Zwar hat sich das Barometer leicht verbessert, dennoch überwiegen die Pläne zum Stellenabbau . Im Groß- und Einzelhandel nimmt der Personalabbau wieder stärker zu.

Bei den Dienstleistern gab das Barometer deutlich nach. Besonders schwierig bleibt die Lage bei den Leiharbeitsfirmen sowie im Tourismus. Im Baugewerbe sind hingegen kaum Veränderungen geplant. Die Unternehmen wollen ihren Personalbestand weitgehend konstant halten.

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DJG/apo/kla

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June 26, 2026 01:54 ET (05:54 GMT)