ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im März

Heute im Fokus

DAX im Minus -- SolarWorld ist wieder pleite -- EVOTEC wächst schneller als erwartet -- Hedgefonds-Manager: Tesla steht kurz vor dem Bankrott -- SMA, Aroundtown, Apple im Fokus

Danone verkauft Anteile an Yakult. Facebook verschiebt offenbar Präsentation eines smarten Lautsprechers. CANCOM verdient deutlich mehr. Nutzer verklagen Facebook wegen Datenschutz-Verstoß beim Messenger. GfK-Konsumklima: Kauflaune der Deutschen steigt leicht an. SLM vergrößert Verlust. HHLA will eine Milliarde Euro investieren.