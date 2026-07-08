Ifo: Bundesregierung verschiebt Investitionen zwischen Schuldentöpfen

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DOW JONES--Die Bundesregierung verschiebt nach Aussage des Ifo-Instituts Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in die schuldenfinanzierte Bereichsausnahme für Verteidigung. "Ohne diese Verschiebung würde die 10-Prozent-Quote für Investitionen nicht erreicht", heißt es in einer Mitteilung des Ifo-Instituts. Das habe eine erste Analyse des vom Bundesfinanzministerium vorgelegten Bundeshaushalts ergeben. "Insgesamt tut der Staat zu wenig, um die nicht prioritären Ausgaben zurückzufahren und die Investitionen zu erhöhen, deshalb muss er sich mit Buchungstricks behelfen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

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Besonders augenfällig sind für die Ifo-Experten 4,2 Milliarden Euro, die bisher für den Bau von Straßen und Schienen aus dem SVIK kommen sollten. Diese Mittel werden nun im Etat des Verteidigungsministeriums gebucht. Damit fallen sie laut dem Haushaltsentwurf unter die "Bereichsausnahme Verteidigung" und können so ebenfalls über Schulden finanziert werden. Es handle sich um "verteidigungsrelevante Verkehrsinvestitionen", lautet die Begründung. Ohne die Umbuchung läge die Investitionsquote des Bundeshaushalts nach Ifo-Berechnungen bei 9,9 Prozent und nicht - wie im Haushaltsentwurf ausgewiesen - bei 10,8 Prozent.

"Nur dank dieser Maßnahmen wird im Kernhaushalt die vorgeschriebene Investitionsquote von 10 Prozent erreicht", sagte Ifo-Forscherin Emilie Höslinger. "Wir sehen also weitere Verschiebungen, welche die insgesamt zu geringen Infrastrukturinvestitionen kaschieren sollen." Die Quote von 10 Prozent Investitionen im Kernhaushalt ist nötig, damit die Neuverschuldung im Rahmen des SVIK rechtmäßig ist.

Ifo-Fachreferent Max Lay wies darauf hin, dass solche Verschiebungen durch die von der Bundesregierung festgelegte Berechnung der Investitionsquote möglich seien. Bei der Investitionsquote stehen eigentlich im Zähler alle Investitionen, im Nenner alle Ausgaben des Kernhaushalts. "Die Investitionen der Bereichsausnahme hingegen vergrößern zwar die Investitionssumme im Zähler. Sie werden aber nicht in die Summe aller Ausgaben im Nenner mit einberechnet. Somit fällt die Quote höher aus und das Ziel wird leichter erreicht."

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

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July 08, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)