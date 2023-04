Ifo-Chef: Deutsche Wirtschaft "ziemlich nahe an Rezession"

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, gibt ungeachtet der verbesserten Stimmung in der Wirtschaft keine Entwarnung für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr. Fuest sagte in einem Interview mit Welt-TV: "Gott sei Dank hellen sich die Erwartungen für die nächsten sechs Monate auf, aber die aktuelle Geschäftslage bröckelt eher ab." Die entscheidende Botschaft sei: "Wir sind ziemlich nahe an einer Rezession, wir sind nicht in einem Szenario, in dem es deutlich nach oben geht." Auch ein Wachstum von 0,4 Prozent für das ganze Jahr wäre Stagnation, sagte der Ifo-Chef.

Kritisch äußerte sich Fuest zu dem hohen Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst, der zum Teil sogar über der Inflationsrate liege: "Das ist erfreulich für die, die das bekommen, aber das ganze treibt natürlich schon die Inflation weiter an." Sollte es in anderen Branchen auch relativ hohe Lohnabschlüsse geben, "wird der Rückgang der Inflation vielleicht etwas länger dauern als man erhofft hat".

Der Ökonom erwartet in Zukunft härtere Tarifauseinandersetzungen. "Die Arbeitskräfte- und Fachkräfteknappheit verleiht den Gewerkschaften mehr Verhandlungsmacht. Die können jetzt höhere Löhne durchsetzen." Gleichzeitig werde gesamtwirtschaftlich der Kuchen eher kleiner, weil man mehr Geld ausgeben müsse für teure Importe von Energie und Lebensmitteln.

