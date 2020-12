Ifo-Chef Fuest für weitere Corona-Hilfen - aber zielgenauer

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält staatliche Unterstützung für Unternehmen in der Corona-Pandemie auch im ersten Quartal des kommenden Jahres für notwendig. Es sei sinnvoll, die Hilfen weiterzuführen, um die Konjunktur zu stützen, sagte der Ökonom der "Berliner Zeitung" (Samstag). Die Hilfen müssten aber zielgenauer gestaltet werden.

"Statt Umsätze anteilig zu erstatten, sollten wir uns stärker an den tatsächlich anfallenden Verlusten orientieren", sagte Fuest. Die Lasten der Krise seien zudem sehr ungleich verteilt. "Die Lockdown-Maßnahmen zwingen Betriebe in den Bereichen Gastronomie, Reise, Kultur und Sport zur Schließung. Dort entstehen massive Einbußen". Andere Branchen seien kaum betroffen. Es müsse also gezielte Hilfen für die am meisten Betroffenen geben.

Fuest betonte, bisher habe Deutschland den richtigen Weg eingeschlagen: "Es war meines Erachtens richtig, die Wirtschaft mit umfangreichen staatlichen Hilfen zu stützen."/hgo/DP/he