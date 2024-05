Ifo-Chef Fuest mahnt Maßnahmen für Wachstum an

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hält angesichts des Frühjahrsgutachtens des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) Maßnahmen der Regierung für Wachstum für dringend notwendig. "Es wäre nun wichtig, dass die Bundesregierung sich auf das angekündigte Maßnahmenbündel für Wachstum einigt und es verkündet", sagte Fuest der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Das könnte das Vertrauen von Konsumenten und Investoren stützen und so die Konjunktur stärken."

Die SVR-Prognose bestätige andere Prognosen, nach denen die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr stagnieren wird. "Leider verdüstern sich auch die Aussichten für 2025, die dringend benötigte Erholung der deutschen Wirtschaft rückt in immer weitere Ferne", so Fuest. Der Ifo-Chef zudem unterstützte Forderungen nach einem Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur. "Der Vorschlag einer Finanzierung durch Schulden im Rahmen eines Sondervermögens ohne Reform der Schuldenbremse ist vernünftig", sagte er Zusätzlich müssten dann aber konsumtive Ausgaben im Bundeshaushalt in den nächsten Jahren gesenkt werden.

