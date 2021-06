Ifo-Chef Fuest verlangt von nächster Regierung Wirtschaftsreformen

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat wirtschaftspolitische Reformen für die nächste Legislaturperiode gefordert. "Deutschland muss das Potenzial an Erwerbspersonen besser ausschöpfen, die Zuwanderung von Fachkräften stärken und Chancengerechtigkeit und Wachstumsaussichten durch bildungspolitische Reformen verbessern", sagte er auf der Jahresversammlung des Instituts nach dessen Angaben. "Auch muss die Digitalisierung verstärkt werden, vor allem in der öffentlichen Verwaltung."

In der Steuer- und Finanzpolitik müssten die Bedingungen für private Investitionen verbessert und öffentliche Investitionen gefördert werden, verlangte der Ökonom weiter. "In der Klimapolitik gilt es, den CO2-Preis als wichtigstes Instrument in den Mittelpunkt zu stellen statt kleinteilig mit Ge- und Verboten zu arbeiten", fügte Fuest hinzu. Die bestehenden Schuldenschranken sollten nicht dauerhaft aufgegeben werden, aber Deutschland sollte auch nicht vorschnell zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehren. Die sozialen Sicherungssysteme müssten reformiert werden, um finanzierbar zu bleiben.

Auf europäischer Ebene sollte Deutschland sich laut Fuest für eine Außenhandelspolitik einsetzen, die die Robustheit von Lieferketten ermöglicht und Protektionismus verhindert. Die EU sollte aus den Problemen, die während der Corona-Krise aufgetreten seien, Lehren für künftige Krisen dieser Art ziehen. Fuest verlangte auch, Fehler in der kommenden Legislaturperiode zu vermeiden. "Derzeit diskutierte Maßnahmen wie die Einführung eines bundesweiten Mietendeckels nach dem Vorbild Berlins oder die Einführung einer Nettovermögenssteuer würden erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten und sollten daher nicht umgesetzt werden", sagte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2021 09:21 ET (13:21 GMT)