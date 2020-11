Ifo: Corona-Welle trübt die Stimmung deutscher Exporteure

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die derzeitige Corona-Infektionswelle und die Lockdown-Gegenmaßnahmen belasten die deutsche Exportbranche. Die Ifo-Exporterwartungen fielen im November von plus 7,0 Punkten im Vormonat auf minus 2,1 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. "Insbesondere die Heftigkeit der zweiten Corona-Welle in vielen europäischen Ländern belastet das Exportgeschäft", kommentierten die Forscher die Umfrageergebnisse.

Einen deutlichen Dämpfer bei den Erwartungen für das künftige Auslandsgeschäft musste demnach die Automobilbranche verkraften. "Der Optimismus der vergangenen Monate ist verflogen."

Mit deutlichen Rückgängen beim Export rechne die Nahrungsmittelindustrie. Der Maschinenbau gehe dagegen eher von einer konstanten Entwicklung der Exportumsätze aus. Gleiches gelte für die Metallbranche. "Weitere Zuwächse erwarten hingegen die Chemische Industrie und die Elektrobranche."/bgf/jkr/mis