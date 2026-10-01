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Ifo: Elektroindustrie setzt Aufschwung im September fort

DOW JONES--Die deutsche Elektroindustrie setzt ihren Erholungskurs mit großem Schwung fort und hebt sich damit positiv von der übrigen Industrie ab. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, kletterte der Geschäftsklimaindex für die Branche im September auf 24,8 Punkte, nachdem er im August noch bei 16,5 Zählern gelegen hatte.

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Treiber der Entwicklung war vor allem die aktuelle Geschäftslage, deren Teilindex von 15,0 auf 29,0 Punkte sprunghaft anzog. Auch die Erwartungen für die kommenden Monate fielen optimistischer aus.

"Die Elektroindustrie entwickelt sich zunehmend zur Konjunkturlokomotive innerhalb der deutschen Industrie", erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Während viele andere Industriezweige weiterhin unter einer schwachen Nachfrage litten, liefen die Geschäfte in der Elektrobranche bereits deutlich besser.

Getragen wird der Aufschwung von einer außerordentlich starken Entwicklung bei der Nachfrage und einem spürbaren Plus bei den Neuaufträgen. Erstmals seit Längerem zeigten sich die Betriebe wieder zufrieden mit ihrem Orderbestand. Infolgedessen stehen die Zeichen auf Expansion: Die Unternehmen planen, ihre Fertigung in den kommenden Monaten hochzufahren. Positive Impulse kommen dabei auch vom Auslandsgeschäft, für das die Exporterwartungen weiter stiegen - entgegen dem Trend in vielen übrigen Branchen.

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Der Boom bringt jedoch zunehmend auf der Lieferseite Probleme mit sich. Etwa 40 Prozent der befragten Unternehmen berichteten von Engpässen bei Vorprodukten. Vor diesem Hintergrund zeichnen sich Preiserhöhungen ab: Immer mehr Betriebe beabsichtigen, ihre Verkaufspreise anzuheben. "Die Nachfrage ist derzeit nicht das Problem. Zum Engpass könnte dagegen die Versorgung mit Vorprodukten werden", warnte Wohlrabe.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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