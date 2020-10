Ifo erwartet für 4. Quartal langsamere wirtschaftliche Erholung

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo Institut erwartet wegen ansteigender Corona-Infektionszahlen für das vierte Quartal eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte dem Handelsblatt, für die Konjunkturerholung sei es wichtig, einen Anstieg der Neuinfektionen auf Niveaus wie derzeit in Frankreich oder Spanien zu vermeiden. "Das würde zu hoher Verunsicherung führen und die Konjunktur stark belasten."

Die zweite Welle sei da, bisher in Deutschland aber noch in moderatem Umfang. Er lobte, dass die Einschränkungen durch die Regierenden bisher differenzierter als während der ersten Welle seien. "Das wird die wirtschaftliche Belastung in Grenzen halten", betonte er.

In jedem Fall müsse man aber damit rechnen, dass das Konsumentenvertrauen durch die zweite Welle leidet und das ohnehin starke Sparen aus Vorsicht der privaten Haushalte zunimmt, die Konsumnachfrage also sinkt. "Die in Deutschland bislang sehr kräftige wirtschaftliche Erholung dürfte sich im vierten Quartal deshalb deutlich verlangsamen", sagte Fuest. "Einen zweiten Einbruch mit negativen Wachstumsraten im vierten Quartal sollte man aber vermeiden können, wenn die Pandemie unter Kontrolle bleibt."

Er halte es für wichtig, dass die Politik die Testkapazitäten weiter ausdehne, Schnelltests einsetze und auch finanziere.

