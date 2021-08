Ifo: Etwas weniger Materialmangel am Bau - dennoch Preiserhöhungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Materialengpass am Bau hat sich minimal entspannt, dennoch stehen Preiserhöhungen an. Im Juli sagten 48,8 Prozent der befragten Unternehmen aus dem Hochbau, dass ihre Geschäfte unter Lieferverzögerungen gelitten hätten, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Das sind 1,6 Prozentpunkte weniger als vor einem Monat. Im Tiefbau klagten 33,9 Prozent der Unternehmen über Lieferprobleme. Hier fiel der Rückgang mit 6,6 Punkten etwas stärker aus.

Trotz der Rückgänge ist der Anteil von Unternehmen, die von Problemen berichten, sowohl im Hoch- wie im Tiefbau der zweithöchste seit Beginn der Erhebung vor 30 Jahren. Normal sind Werte im unteren einstelligen Prozentbereich. Der Mangel macht sich auch bei den Kosten bemerkbar, wie Ifo-Forscher Felix Leiss sagte. Insbesondere die Hochbauunternehmen seien unter Druck: Jedes zweite plant den Angaben nach, in den kommenden zwei Monaten die Preise zu erhöhen.

Eine gewisse Entspannung sieht Leiss beim Holz: Hier habe eine Normalisierung begonnen. "Dennoch bleiben viele Materialien knapp und damit teuer. Es fehlt an Stahl, synthetischen Dämmmaterialien und anderen Kunststoffprodukten."/ruc/DP/mis