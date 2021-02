Ifo-Anstieg lockt Europas Anleger nicht aus der Deckung

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt trotz eines kräftigen Anstiegs des Ifo-Geschäftsklimaindex getrübt.

Dax und EuroStoxx50 gaben am Montag jeweils rund 0,6 Prozent auf 13.907 und 3687 Punkte nach. Für Anspannung sorgte die Entwicklung an den weltweiten Anleihemärkten, wo die Renditen erneut deutlich anzogen. "Steigende Zinsen drohen die Rally am Aktienmarkt auszubremsen", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus Axi. Anleger fürchten, dass Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren an Attraktivität verlieren könnten.

Die Zinsen sind im Zuge von Spekulationen auf eine Konjunkturerholung und eine anziehende Inflation auf dem Vormarsch. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag mit minus 0,278 Prozent in der Spitze so hoch wie seit acht Monaten nicht mehr. In der vergangenen Woche war sie um fast zwölf Basispunkte gestiegen und legte damit so stark zu wie zuletzt im Juni. An den US-Bondmärkten lagen die Renditen zuletzt so hoch wie seit zwölf Monaten nicht mehr. Investoren dürften nun besonders auf die nächsten Äußerungen von Notenbankern blicken, allen voran Fed-Chef Jerome Powell. "Sie alle dürften betonen, dass die lockere Geldpolitik kein baldiges Ende finden wird, was die Anleger dann wieder etwas beruhigen könnte", sagte Cutkovic.

DEUTSCHE WIRTSCHAFT BLICKT RICHTUNG AUFSCHWUNG

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hellte sich indes im Februar überraschend deutlich auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 92,4 Punkte von 90,3 Zählern im Januar. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 90,5 Punkte gerechnet, nachdem das Barometer zu Jahresbeginn wegen der zweiten Corona-Welle gefallen war. Offenbar sähen die befragten Unternehmen durch die Risiken einer dritten Welle hindurch, sagte LBW-Ökonom Uwe Burkert. "Selbst die bislang nur zögerlichen Fortschritte der Impfungen trüben die Hoffnungen nicht ein."

ROHSTOFFPREISE IM AUFWIND

An den Rohstoffmärkten blieben die Öl-Preise von Spekulationen auf eine Angebotsverknappung unterstützt, nachdem es im Zuge einer Kältewelle im US-Bundesstaat Texas zu Produktionsstörungen gekommen war. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um rund ein Prozent auf 63,46 Dollar pro Barrel. Auftrieb verlieh auch eine um zehn Dollar angehobene Preis-Prognose durch Goldman Sachs, die nun im zweiten Quartal mit einem Ölpreis von 70 Dollar und im dritten Quartal von 75 Dollar rechnen. Eine besser als erwartet ausgefallene Nachfrage und das immer noch gedrückte Angebot führe zu überraschend niedrigeren Lagerbeständen, hieß es zur Begründung.

In Erwartung einer höheren Kupfer-Nachfrage in China kletterte der Preis für das Industriemetall erstmals seit September 2011 über die Schwelle von 9000 Dollar die Tonne. Auch ein schwächerer US-Dollar half den in Dollar notierten Metallen nach oben, weswegen sich Gold um ein halbes Prozent auf 1791 Dollar je Feinunze verteuerte.

CONTI VERGRAULT ANLEGER MIT DIVIDENDEN-STREICHUNG

Zudem behielten die Investoren Bitcoin im Auge, nachdem die Cyberdevise erneut eine Schallmauer durchbrochen hatte. Der Kurs trat bei 55.672 Dollar auf der Stelle. Am Freitag waren laut Datenanbieter CoinMarketCap alle im Umlauf befindlichen Bitcoin zusammen erstmals mehr als eine Billion Dollar wert gewesen.

Am Aktienmarkt setzten die Investoren auf die Zeit nach der Pandemie und griffen bei den von den Einschränkungen besonders gebeutelten Sektoren zu. Im Zuge dessen stieg der Index für europäische Tourismuswerte auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Unter Druck gerieten hingegen die Börsenlieblinge der Corona-Krise. So fielen die Papiere der Essenslieferdienste Hellofresh, Delivery Hero, Just Eat Takeaway um bis zu 4,6 Prozent.

Mit der Streichung der Dividende für das abgelaufene Jahr vergraulte der kriselnde Autozulieferer Continental seine Anleger. Die Aktien des Dax-Konzerns aus Hannover fielen um bis zu vier Prozent auf 115,50 Euro.