ifo-Exporterwartungen fallen im Juli leicht

Die ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im Juli auf 24,5 Punkte gefallen, von saisonbereinigt korrigierten 25,0 Punkten im Juni, gab das Institut in München bekannt. "Insgesamt läuft die deutsche Exportwirtschaft jedoch weiterhin sehr gut", so das Institut. Nahezu alle Branchen gingen von einem Anstieg der Exporte aus. Einen deutlichen Zuwachs der Auslandsumsätze erwarte die Elektroindustrie. Gleiches gelte für den Maschinenbau und die Nahrungsmittelindustrie. In der Metallindustrie seien die Exporterwartungen weiter rückläufig, aber immer noch auf Wachstum ausgerichtet. Die Automobilwirtschaft gehe von moderaten Zuwächsen aus. Einen deutlichen Dämpfer hingegen habe das Papiergewerbe verkraften müssen.

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)