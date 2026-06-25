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Ifo-Exporterwartungen im Juni leicht gestiegen

25.06.26 07:49 Uhr

DOW JONES--Die Ifo-Exporterwartungen sind im Juni auf minus 3,7 Punkte von minus 5,7 im Mai gestiegen. "Die Exporteure sind noch skeptisch, ob die geopolitische Unsicherheit nachhaltig abnimmt", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Zudem ist die internationale Konkurrenz weiterhin stark."

Die Elektroindustrie ist optimistisch und rechnet mit einem deutlichen Anstieg ihrer Exporte. Auch die Getränkehersteller blicken zuversichtlicher auf das Auslandsgeschäft, während die Nahrungsmittelindustrie mit rückläufigen Auslandsumsätzen plant.

In der Pharmabranche sowie bei den Herstellern von Glas und Keramik werden ebenfalls steigende Exporte erwartet, wenn auch in moderatem Umfang. In der Chemischen Industrie konnte der Einbruch aus dem Vormonat weitgehend ausgeglichen werden. Derzeit wird nur noch mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Schwieriger bleibt die Lage dagegen in der Automobilindustrie und der Metallbranche, die weiterhin von sinkenden Exporten ausgehen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)