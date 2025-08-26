Ifo-Exporterwartungen sinken im August

DOW JONES--Die Ifo-Exporterwartungen sind im August auf minus 3,6 Punkte von minus 0,3 im Juli gesunken. "In der Exportwirtschaft macht sich Ernüchterung breit", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Ein Zollsatz von 15 Prozent von den USA ist zwar weniger als befürchtet, wird aber dennoch die Exportdynamik abschwächen."

Einen deutlichen Dämpfer mussten die Nahrungsmittelproduzenten verkraften. Die Exportaussichten trübten sich merklich ein. Auch im Bereich der Herstellung und Bearbeitung von Metallen erwarten die Unternehmen rückläufige Auslandsumsätze.

Im Maschinenbau tut sich laut Ifo im Moment wenig. Gleiches gilt für die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten. In der chemischen Industrie gebe es vorsichtigen Optimismus. Die Unternehmen erwarten steigende Exporte. Dies gelte auch für die Möbelindustrie sowie die Hersteller von Elektrischen Ausrüstungen.

August 26, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)