Ifo-Exporterwartungen steigen im April leicht

DOW JONES--Die Ifo-Exporterwartungen sind im April auf plus 0,1 Punkte nach minus 0,7 im März leicht gestiegen. Positive und negative Erwartungen halten sich damit die Waage, erläuterte das Institut. "Für die Exportwirtschaft geht es gegenwärtig weder vor noch zurück", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die hohe geopolitische Unsicherheit belastet die Planungen."

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Die Exporterwartungen in der Automobilindustrie fielen zwar etwas niedriger aus als zuletzt, sind aber weiterhin eher optimistisch. Gleiches gilt für die Elektronikbranche und die Möbelhersteller. Die Erwartungen der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller zogen sogar merklich an. Schwierig bleibt die Lage dagegen für viele energieintensive Branchen. Dort wird eher mit rückläufigen Exporten gerechnet.

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DJG/apo/kla

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April 27, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)